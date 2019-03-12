В Китае разбился военный самолет, есть жертвы
12 марта, 2019, 11:54
Жертвами аварии воздушного судна Военно-морской авиации КНР стали двое пилотов
Об этом сообщает Life.
Китайский военный самолет разбился в провинции Хайнань. Воздушное судно относилось к Военно-морской авиации.
Во время аварии погибли два пилота. ЧП произошло во время тренировочного полета.
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