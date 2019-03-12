В Киеве обстреляли здание Голосеевского райсуда
Об этом сообщает полиция Киева в Facebook .
В Киеве ночью неизвестные обстреляли здание Голосеевского районного суда. В результате обстрела пострадавших нет, говорится в сообщении.
Отмечается, что полиция осмотрела служебные кабинеты, фасад здания, прилегающую территорию и изъяла гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.
В настоящее время полиция проводит опрос возможных свидетелей и изучает записи с камер видеонаблюдения для установления и задержания лица, причастного к указанному преступлению, говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы, добавляют в полиции.
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