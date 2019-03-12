//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве обстреляли здание Голосеевского райсуда

В столице ночью неизвестные обстреляли здание Голосеевского районного суда

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook .

В Киеве ночью неизвестные обстреляли здание Голосеевского районного суда. В результате обстрела пострадавших нет, говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция осмотрела служебные кабинеты, фасад здания, прилегающую территорию и изъяла гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

В настоящее время полиция проводит опрос возможных свидетелей и изучает записи с камер видеонаблюдения для установления и задержания лица, причастного к указанному преступлению, говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы, добавляют в полиции.

null

null

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

12 марта, 2019 вторник

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать