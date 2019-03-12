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В Кривоноса не хватает опыта для должности заместителя секретаря СНБО, - Маломуж

У новоназначенного первого заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса не хватает наработок и опыта для этой должности

Об этом заявил бывший глава службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV

"Кривонос может работать в сфере по обеспечению и подготовке, защите рубежей, формированию сил ООС, но должность заместителя секретаря СНБО требует стратегического мышления и много наработок, а у него опыта нет", - отметил Маломуж.

Он напомнил, что Кривонос заявлял, что четко ориентируется на изменение системы обороны и безопасности и никогда не отступится от должности кандидата в президенты, но после некоторых переговоров он отошел от позиций.

Напомним, что Сергей Кривонос снялся с президентской гонки в пользу Петра Порошенко

"Он заявлял о бескомпромиссном предложении, но уже сам пошел на компромисс: дал надежду своим собратьям, что будет бороться с коррупцией и с действующей властью, но сам пошел в эту власть. В такой ситуации он будет действовать в том же русле, что президент и его команда ", - добавил Маломуж.

  • Президент Украины Порошенко назначил заместителем председателя Совета нацбезопасности и обороны экс-кандидата в президенты Сергея Кривоноса.
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