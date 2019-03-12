В Бразилии из-за ливней погибли 11 человек

12 марта, 2019, 08:48

В бразильском Сан-Паулу в результате ливней погибли уже по меньшей мере 11 человек

Об этом сообщает Reuters.

5 человек утонули, другие, в том числе одного ребенка, накрыло селевыми потоками.

С 10 по 11 марта в Сан-Паулу выпало около 110 мм осадков - 70% от нормы на весь март. Улицы превратились в реки, автомобильное и частично железнодорожное движение было заблокировано. Также был затоплен завод грузовиков и автобусов Mercedes Benz в Сан-Бернардо-ду-Кампо, производство пришлось частично приостановить.

Осадки в Сан-Паулу ожидаются еще в течение по крайней мере двух дней.

Сан-Паулу - главный город юго-восточного штата Бразилии Сан-Паулу, крупнейший промышленный и важный культурный центр Бразилии и всей Южной Америки. В городе живут около 13,6 млн человек, что делает город крупнейшим в стране и в южном полушарии и одним из крупнейших в мире.