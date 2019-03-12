В Бразилии из-за ливней погибли 11 человек
Об этом сообщает Reuters.
5 человек утонули, другие, в том числе одного ребенка, накрыло селевыми потоками.
С 10 по 11 марта в Сан-Паулу выпало около 110 мм осадков - 70% от нормы на весь март. Улицы превратились в реки, автомобильное и частично железнодорожное движение было заблокировано. Также был затоплен завод грузовиков и автобусов Mercedes Benz в Сан-Бернардо-ду-Кампо, производство пришлось частично приостановить.
Осадки в Сан-Паулу ожидаются еще в течение по крайней мере двух дней.
Сан-Паулу - главный город юго-восточного штата Бразилии Сан-Паулу, крупнейший промышленный и важный культурный центр Бразилии и всей Южной Америки. В городе живут около 13,6 млн человек, что делает город крупнейшим в стране и в южном полушарии и одним из крупнейших в мире.
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