//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В 2018 году в ВСУ на службу вступили более 32 тыс. контрактников


фото: konkurent.in.ua
В 2018 году на службу по контракту в ряды Вооруженных сил Украины приняли более 32 тыс. военнослужащих

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В прошлом году на службу по контракту в ряды Вооруженных сил Украины приняли более 32 тыс. граждан", - говорится в ответе Минобороны на запрос издания.

Отмечается, что в целом в настоящее время военную службу по контракту "лиц рядового, сержантского и старшинского состава" проходят около 118 тыс. военнослужащих.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

12 марта, 2019 вторник

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать