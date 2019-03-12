В 2018 году в ВСУ на службу вступили более 32 тыс. контрактников
12 марта, 2019, 16:32
В 2018 году на службу по контракту в ряды Вооруженных сил Украины приняли более 32 тыс. военнослужащих
Об этом сообщает Радио Свобода.
"В прошлом году на службу по контракту в ряды Вооруженных сил Украины приняли более 32 тыс. граждан", - говорится в ответе Минобороны на запрос издания.
Отмечается, что в целом в настоящее время военную службу по контракту "лиц рядового, сержантского и старшинского состава" проходят около 118 тыс. военнослужащих.
- Напомним, в декабре прошлого года министр обороны Украины Степан Полторак подписал указ о повышении зарплат военным. Согласно ему, военнослужащие-контрактники будут получать больше 10 тыс. гривен, а минимальная зарплата военных, которые служат в зоне ООС, составит более 20 тыс.гривен.
- 2 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил о решении повысить денежное обеспечение военнослужащих, находящихся на передовой.
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