В 2018 году в ВСУ на службу вступили более 32 тыс. контрактников

12 марта, 2019, 16:32

В 2018 году на службу по контракту в ряды Вооруженных сил Украины приняли более 32 тыс. военнослужащих

Об этом сообщает Радио Свобода.

"В прошлом году на службу по контракту в ряды Вооруженных сил Украины приняли более 32 тыс. граждан", - говорится в ответе Минобороны на запрос издания.

Отмечается, что в целом в настоящее время военную службу по контракту "лиц рядового, сержантского и старшинского состава" проходят около 118 тыс. военнослужащих.