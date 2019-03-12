Умер знаменитый бразильский футболист Коутинью

12 марта, 2019, 12:02

На 76-м году жизни умер чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Коутинью

Об этом сообщает официальный сайт бразильского футбольного клуба "Сантос" .

Антонио Уилсон Виейра Оноре, более известный как Коутинью, умер в возрасте 75 лет. Он был воспитанником "Сантоса", за который дебютировал в 1958 году. Карьера форварда продолжалась до 1973 года.

В период с 1960 до 1965 года нападающего вызывали в сборную Бразилии, с которой в 1962 году стал победителем чемпионата мира, который проходил в Чили. В решающем матче бразильская команда победила Чехословакию со счетом 3: 1.

A los 75 años falleció una de las grandes glorias del fútbol brasileño: Coutinho



Campeón mundial en # Chile1962 y gran socio de Pelé en el @SantosFC #QEPD pic.twitter.com/wTexMHLK4k - Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) 12 марта 2019