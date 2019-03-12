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Умер знаменитый бразильский футболист Коутинью


фото: santosfc.com.br
На 76-м году жизни умер чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Коутинью

Об этом сообщает официальный сайт бразильского футбольного клуба "Сантос" .

Антонио Уилсон Виейра Оноре, более известный как Коутинью, умер в возрасте 75 лет. Он был воспитанником "Сантоса", за который дебютировал в 1958 году. Карьера форварда продолжалась до 1973 года.

В период с 1960 до 1965 года нападающего вызывали в сборную Бразилии, с которой в 1962 году стал победителем чемпионата мира, который проходил в Чили. В решающем матче бразильская команда победила Чехословакию со счетом 3: 1.

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