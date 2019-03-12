Умер знаменитый бразильский футболист Коутинью
12 марта, 2019, 12:02
На 76-м году жизни умер чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Коутинью
Об этом сообщает официальный сайт бразильского футбольного клуба "Сантос" .
Антонио Уилсон Виейра Оноре, более известный как Коутинью, умер в возрасте 75 лет. Он был воспитанником "Сантоса", за который дебютировал в 1958 году. Карьера форварда продолжалась до 1973 года.
В период с 1960 до 1965 года нападающего вызывали в сборную Бразилии, с которой в 1962 году стал победителем чемпионата мира, который проходил в Чили. В решающем матче бразильская команда победила Чехословакию со счетом 3: 1.
A los 75 años falleció una de las grandes glorias del fútbol brasileño: Coutinho- Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) 12 марта 2019
Campeón mundial en # Chile1962 y gran socio de Pelé en el @SantosFC #QEPD pic.twitter.com/wTexMHLK4k
- 13 февраля на 76-м году жизни скончался знаменитый футболист киевского "Динамо" Виталий Хмельницкий .
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