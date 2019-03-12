Украинцы покупают гибридных авто больше, чем электрокаров. инфографика
Об этом говорится в исследовании IRS Group.
Впервые с января прошлого года гибридов было зарегистрировано больше, чем электрокаров.
При этом количество регистраций электромобилей снижается четвертый месяц подряд, говорится в исследовании.
Увеличение регистраций гибридов связано с Toyota Rav-4 - количество регистраций этой модели выросло с 40 единиц в январе до 165 в феврале.
Средний возраст гибридов составляет 3,9 года. Наибольшую долю (24%) таких авто в Украине составляют автомобили возрастом 2 года. Наименьшая доля (8%) - по автомобилями возрастом 4 года.
Тройка лидеров по количеству зарегистрированных гибридов:
- Toyota Rav-4 - 165;
- Chevrolet Volt - 52;
- Toyota Prius - 47.
В электрокарах уже традиционно уменьшилась доля Nissan в брендах и Nissan Leaf в моделях.
Тройка лидеров по количеству зарегистрированных электрокаров в январе:
- Nissan Leaf - 191;
- Tesla Model S - 34;
- BMW I3 - 34.
Средний возраст электрокаров в Украине составляет 5 лет. Наибольшую долю (27%) таких авто в Украине составляют автомобили возрастом 5 лет. Наименьшая доля (3%) - по автомобилями в возрасте до года.
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Напомним, в 2018 году украинцы купили электрокаров почти вдвое больше , чем в 2017 году.
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В январе 2019 года в Украине поставили на учет 441 электромобиль, что в 2,3 раза больше чем в январе 2018 года.
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К концу 2022 будет действовать норма, освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.
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