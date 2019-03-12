//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинцы покупают гибридных авто больше, чем электрокаров. инфографика

В феврале 2019 года в Украине было зарегистрировано 908 единиц электромобилей и гибридов. Это на 100 авто больше, чем в январе

Об этом говорится в исследовании IRS Group.

Впервые с января прошлого года гибридов было зарегистрировано больше, чем электрокаров.

При этом количество регистраций электромобилей снижается четвертый месяц подряд, говорится в исследовании.

Увеличение регистраций гибридов связано с Toyota Rav-4 - количество регистраций этой модели выросло с 40 единиц в январе до 165 в феврале.

Средний возраст гибридов составляет 3,9 года. Наибольшую долю (24%) таких авто в Украине составляют автомобили возрастом 2 года. Наименьшая доля (8%) - по автомобилями возрастом 4 года.

Тройка лидеров по количеству зарегистрированных гибридов:

  • Toyota Rav-4 - 165;
  • Chevrolet Volt - 52;
  • Toyota Prius - 47.

В электрокарах уже традиционно уменьшилась доля Nissan в брендах и Nissan Leaf в моделях.

Тройка лидеров по количеству зарегистрированных электрокаров в январе:

  • Nissan Leaf - 191;
  • Tesla Model S - 34;
  • BMW I3 - 34.

Средний возраст электрокаров в Украине составляет 5 лет. Наибольшую долю (27%) таких авто в Украине составляют автомобили возрастом 5 лет. Наименьшая доля (3%) - по автомобилями в возрасте до года.

Читайте также: Электрокары ощутимо подешевеют. Все, что нужно знать перед покупкой электромобиля

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать