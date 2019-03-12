Украинцы покупают гибридных авто больше, чем электрокаров. инфографика

12 марта, 2019, 18:47

В феврале 2019 года в Украине было зарегистрировано 908 единиц электромобилей и гибридов. Это на 100 авто больше, чем в январе

Об этом говорится в исследовании IRS Group.

Впервые с января прошлого года гибридов было зарегистрировано больше, чем электрокаров.

При этом количество регистраций электромобилей снижается четвертый месяц подряд, говорится в исследовании.

Увеличение регистраций гибридов связано с Toyota Rav-4 - количество регистраций этой модели выросло с 40 единиц в январе до 165 в феврале.

Средний возраст гибридов составляет 3,9 года. Наибольшую долю (24%) таких авто в Украине составляют автомобили возрастом 2 года. Наименьшая доля (8%) - по автомобилями возрастом 4 года.

Тройка лидеров по количеству зарегистрированных гибридов:

Toyota Rav-4 - 165;

Chevrolet Volt - 52;

Toyota Prius - 47.

В электрокарах уже традиционно уменьшилась доля Nissan в брендах и Nissan Leaf в моделях.

Тройка лидеров по количеству зарегистрированных электрокаров в январе:

Nissan Leaf - 191;

Tesla Model S - 34;

BMW I3 - 34.

Средний возраст электрокаров в Украине составляет 5 лет. Наибольшую долю (27%) таких авто в Украине составляют автомобили возрастом 5 лет. Наименьшая доля (3%) - по автомобилями в возрасте до года.

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