Украина за год на 90% увеличила экспорт ржи в ЕС

12 марта, 2019, 16:11

В июле-январе 2018/19 Украина экспортировала в ЕС рекордные 85,1 тыс. тонн ржи

Это уже на 123% превысило объем экспорта за весь 2017/18 маркетинговый год (МГ) - 38,2 тыс. тонн, что является наибольшим показателем за период с 2002/2003 МГ, отмечают аналитики "УкрАгроКонсалт".

Ключевым экспортным рынком для украинских экспортеров ржи в текущем сезоне является Евросоюз.

Украина за семь месяцев 2018/19 МГ экспортировала в страны ЕС 51,2 тыс. тонн ржи, что на 90% больше, чем за весь 2017/18 МГ.

Польша, крупнейший европейский импортер украинской ржи, за семь месяцев текущего сезона значительно увеличила закупки по сравнению с прошлым сезоном.

Кроме ЕС, в текущем сезоне география экспорта украинской ржи расширилась за счет поставок на Филиппины и в Бангладеш.

При этом Бангладеш был одним из основных покупателей украинской ржи в 2015/16 и 2016/17 МГ, а поставки украинской ржи на Филиппины в текущем сезоне осуществлялись впервые.

Впрочем одним из ключевых рынков сбыта украинской ржи остается Израиль. Украина в отчетном периоде уже экспортировала в эту страну на 36% больше ржи, чем за весь 2017/18 МГ.

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