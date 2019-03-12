Украина ответила Австрии на упреки о притеснениях свободы слова после запрета въезда пророссийскому журналисту

12 марта, 2019, 09:37

Дело руководителя бюро австрийской телерадиокомпании ORF Кристиана Вершютца не имеет отношения к проблемам свободы слова

Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает "Европейская правда".

Щерба рассказал о своем визите в австрийский МИД.

"Я четко заявил, что дело Вершютца не имеет никакого отношения к проблеме свободы слова", - сказал он.

Дипломат также рассказал о визите на Донбасс на прошлой неделе большой делегации известных австрийских журналистов. В частности, многие из них известны своей критикой Украины.

"Они не имели никаких проблем с въездом в Украину или аккредитацией в зоне ООС. Просто эти журналисты имеют элементарное уважение к Украине и ее законодательству. Других требований у нас нет. Господин Вершютц этих требований не выполнил - и получил наказание, очень мягкое с точки зрения толкования украинского законодательства", - сказал Щерба.

Напомним, 7 марта нардеп Ольга Червакова сообщила, что шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу на 1 год запретили въезд в Украину.

По ее словам, он с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе "освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей", которые дискредитируют деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами".

В СБУ подтвердили информацию о запрете Вершютцу на въезд в Украину сроком на один год.

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста. Напомним, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине", - сообщила СБУ 9 марта.

В спецслужбе отметили, для того чтобы избежать возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в Украине, "СБУ в соответствии с законодательством принял решение запретить въезд".

11 марта в Министерство иностранных дел Австрии вызвали украинского посла в Вене Александра Щербу.