Ученые "разбудили" клетки мамонта, животное могут попытаться клонировать

12 марта, 2019, 17:39

Команде ученых удалось "разбудить" клетки мамонта Юка, самки, жившей в Якутии 28 тыс. лет назад

Об этом сообщает ВВС.

Это дает надежду на то, что давно вымершее животное удастся клонировать и вернуть этот вид к жизни - как в культовом фильме "Парк Юрского периода".

Юкка была найдена в 2010 году на южном побережье моря Лаптевых и является уникальной по степени сохранности мумией, поскольку останки животного постоянно находились в зоне вечной мерзлоты. Сначала возраст Юки оценивался в 39 тыс. лет, однако более точный радиоуглеродный анализ японских ученых показал, что животному примерно 28 140 (± 230) лет.

Во время эксперимента из мышечных клеток Юки выделили генетическую информацию и пересадили несколько десятков наименее поврежденных ядер в яйцеклетки мышей. Пять из них показали "признаки биологической активности" - в них ученые зафиксировали реакции, которые обычно происходят в клетках, перед тем как те начинают размножаться путем деления. До самого деления пока не дошло - но исследователи очень воодушевлены полученным результатом.

"Это показывает, что, несмотря на все прошедшие века, клетки все еще могут проявлять активность и ее можно воспроизвести - по крайней мере частично", - сказал один из авторов работы Кей Миямото.