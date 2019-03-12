Ученые нашли во льду следы мощной солнечной бури времен Древнего Рима

12 марта, 2019, 11:00

Одна из самых мощных геомагнитных бурь на Земле произошла в 660 году до н.э., оставив отпечатки в ледяных кернах и кольцах деревьев

Об этом пишет Naked Science.

Еще в 2017 году международная группа ученых обратила внимание на углеродный пик в древесных кольцах, соответствующий 660 году до н.э. Однако он вполне мог стать следствием и других событий (например, просто очень мощной солнечной вспышки) - и исследователи продолжили работу. В новой статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, они добавили к этим данным результаты исследований льда.

Рэймонд Мушелер (Raimund Muscheler) из Лундского университета и его коллеги изучили керны, полученные из ледников Гренландии. В отложениях, образовавшихся около 660 года до н.э., авторы обнаружили резкий рост содержания редких изотопов бериллия и хлора, что подтверждает версию произошедшего в то время мощного всплеска протонов.

По оценкам ученых, он был одним из самых сильных за всю историю человечества - в десять раз мощнее рекордного SPE нашего времени, зарегистрированного в 1956 году.

Справка:

Активные процессы, происходящие в магнитном поле Солнца, могут приводить к появлению корональных выбросов массы: потоки ускоренных заряженных частиц создают нестабильность в солнечном ветре и вызывают магнитные бури на Земле. Такие выбросы могут дополнительно разгонять протоны солнечного ветра до огромных скоростей. И если обычно они не проникают сквозь земную магнитосферу, то такие протонные всплески (Solar Proton Event, SPE) могут достигать ионосферы, нарушая спутниковую связь и вызывая полярное сияние.

До сих пор механизм SPE-всплесков плохо изучен. Такие события достаточно редкие, а современные наблюдения за Солнцем продолжаются менее сотни лет, поэтому их следы ищут и в древних образцах: вызванные потоками протонов взаимодействия в атмосфере приводят к изменению содержания в ней различных нуклидов. Поэтому SPE может отразиться неожиданным пиком в количестве включенного в состав растения углерода-14 - на древесных кольцах - или пиком содержания бериллия-10 и хлора-36 в ледяных кернах.