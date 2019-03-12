Тренер сборной Украины по баскетболу подал в отставку

12 марта, 2019, 16:01

Главный тренер мужской сборной Украины по баскетболу Евгений Мурзин покинул свой пост

Об этом сообщает Sport.ua.

О своем решении Мурзин объявил во время заседания исполкома Федерации баскетбола Украины. ФБУ приняла отставку тренера.

По словам президента ФБУ Михаила Бродского, новый главный тренер сборной Украины будет назначен до 1 июня.

Евгений Мурзин возглавлял сборную Украины с июня 2015 года. Он вывел команду в 1/8 финала Евробаскета-2017, но не смог вывести украинцев из отборочной группы чемпионата мира-2019.