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Сиделку Стивена Хокинга обвиняют в халатности

Сиделка Стивена Хокинга Патриция Дауди "не соблюдала стандартов хорошего, профессионального ухода, какого от нее ждали и какого заслуживал профессор Хокинг"

Об этом сообщает The Guardian .

Отмечается, что 61-летняя Патриция Дауди столкнулась с многочисленными обвинениями в халатности при уходе за выдающимся физиком, включая финансовые проступки, мошенничество, непредоставление надлежащей медицинской помощи и отсутствие должной квалификации.

Ее лишили права практиковать уход за больными после того, как Совет по сестринскому делу и акушерству постановил, что она "не в состоянии обеспечить стандарты хорошего, профессионального ухода, какого мы ждем, и какого профессор Хокинг заслужил".

Напомним, что выдающийся физик Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года. Прах Хокинга похоронили в Вестминстерском аббатстве рядом с могилой Исаака Ньютона.

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