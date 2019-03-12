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Субсидии наличными: Розенко напомнил о наказании для должников

Вице-премьер напомнил, что будут введены санкции для тех граждан, которые своевременно не будут платить за жилье

Об этом во вторник, 12 марта, в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV рассказал вице-премьер Павел Розенко.

Розенко ответил на вопрос о риске неплатежей за выдачу наличными субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

"Я думаю, что нет. У нас сейчас уровень оплаты среди субсидиантив составил 98%. Украинцы сегодня ответственны. Они знают, что субсидия - это государственная помощь, которая предоставляется для платы в первую очередь за жилищно-коммунальные услуги. Но сэкономив на этом ресурсе, можно получить дополнительный ресурс", - сказал Розенко.

По его словам, будут введены определенные санкции для тех граждан, которые своевременно не будут платить. С 1 мая будет действовать норма, по которой человек, имеющий месячную задолженность за жилищно-коммунальные услуги не получит субсидию на следующий период. За эти два месяца люди смогут привыкнуть к новому порядку выплаты субсидий.

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  • Напомним, что Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными с марта 2019 года. Наличная форма субсидий будет предназначена для тех людей, которым субсидия назначена на текущий отопительный период, начиная с октября-декабря 2018 года.
  • Субсидии наличными будут давать вместе с пенсией или на счет в Ощадбанке.
  • Как считает Розенко, монетизация субсидий дает возможность украинцам самостоятельно начать энергосбережение.
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