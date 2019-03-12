США пригласили генсека НАТО выступить в Конгрессе
12 марта, 2019, 09:15
Генерального серкетаря НАТО Йенса Столтенберга пригласили выступить перед обеими палатами Конгресса в апреле
Соответствующее приглашение с предложением выступить перед обеими палатами Конгресса в апреле направила Столтенбергу спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, передает Интерфакс-Украина .
"В критический для Соединенных Штатов, НАТО и Евросоюза момент конгресс США и народ Америки ждут Вашего послания дружбы и партнерства. Именно тогда, когда мы совместно работаем над укреплением нашего важного союза и выступаем за мирное будущее во всем мире", - говорится в приглашении .
Пелоси сообщила, что приглашение направлено от имени представителей обеих партий в Конгрессе.
На 3-4 апреля в Вашингтоне запланирована встреча глав МИД стран-членов НАТО.
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