США отзывают всех дипломатов из Венесуэлы

12 марта, 2019, 08:58

Государственный секретарь США Майк Помпео поручил вывести весь дипломатический персонал США из Венесуэлы

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter.

"США отзовут весь персонал, который остался в американском посольстве на этой неделе. Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также свидетельствует, что присутствие дипломатического персонала США в посольстве стало ограничением для политики США", - написал Помпео.