США отзывают всех дипломатов из Венесуэлы
12 марта, 2019, 08:58
Государственный секретарь США Майк Помпео поручил вывести весь дипломатический персонал США из Венесуэлы
Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter.
"США отзовут весь персонал, который остался в американском посольстве на этой неделе. Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также свидетельствует, что присутствие дипломатического персонала США в посольстве стало ограничением для политики США", - написал Помпео.
The US will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of US diplomatic staff at the embassy has become a constraint on US policy.- Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 12, 2019
- Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва, Китай, Куба и Мексика назвали Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз, а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
- 21 февраля Мадуро, которого большинство стран не признают президентом Венесуэлы, приказал закрыть границу с Бразилией.
- 12 марта стало известно, что в Венесуэле ввели чрезвычайное положение.
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