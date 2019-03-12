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США отзывают всех дипломатов из Венесуэлы


фото: REUTERS
Государственный секретарь США Майк Помпео поручил вывести весь дипломатический персонал США из Венесуэлы

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео в Twitter.

"США отзовут весь персонал, который остался в американском посольстве на этой неделе. Это решение отражает ухудшение ситуации в Венесуэле, а также свидетельствует, что присутствие дипломатического персонала США в посольстве стало ограничением для политики США", - написал Помпео.

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