США хочет дополнить пакет санкций против спонсоров Северного потока-2

12 марта, 2019, 12:33

Власти США готовится ввести дополнительные санкции в отношении инвесторов и компаний, занимающихся "Северным потоком-2"

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщается, санкции будут введены через поправки к уже действующему пакету санкций против России.

Согласно информации The Wall Street Journal, Трамп считает поддержку строительства газопровода несопоставимой с военной помощью США Европе.

"Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от чудовища, зачем вы его кормите?" - сказал он.