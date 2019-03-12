США хочет дополнить пакет санкций против спонсоров Северного потока-2
12 марта, 2019, 12:33
Власти США готовится ввести дополнительные санкции в отношении инвесторов и компаний, занимающихся "Северным потоком-2"
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как сообщается, санкции будут введены через поправки к уже действующему пакету санкций против России.
Согласно информации The Wall Street Journal, Трамп считает поддержку строительства газопровода несопоставимой с военной помощью США Европе.
"Если вы хотите, чтобы мы защищали вас от чудовища, зачем вы его кормите?" - сказал он.
- 11 марта сообщалось, что США планируют наложить санкции на компании ЕС, которые софинансируют российский трубопровод "Северный поток-2", а также те компании, которые принимают участие в прокладке труб в Балтийском море.
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