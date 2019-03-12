Создатели Pokemon Go создали игру для фанатов Гарри Поттера

12 марта, 2019, 12:28

Драться с Пожирателями и творить магию: Разработчики Pokemon Go подписали партнерство с Warner Brothers Interactive и выпустили мобильное приложение "Harry Potter: Wizards Unite" ("Гарри Поттер: Колдуны объединяются")

Об этом пишет BBC.

Программа для смартфонов будет иметь похожий принцип с Pokemon Go и позволит перенести фантастических животных и волшебников из саги в реальный мир. На официальном сайте уже появилось несколько фото и видео об игре, однако точной даты его выхода создатели еще не назвали.

Вместо, чтобы ловить симпатичных зверей в крошечные шарики, игроки "поттерианы" должны искать "находки". Это "артефакты, существа, люди и даже воспоминания" из книг о Гарри Поттере и "Фантастический зверей", которые должны быть найдены новобранцами из секретной оперативной группы - и это вы.

Игроки должны будут читать заклинания, чтобы победить "смешную" магию и вернуть находки в мир волшебников. Им также придется посещать гостиницы, чтобы пополнить силы заклинаний, варить зелье и посещать известные места из книг и фильмов о Гарри Поттере.

Также есть возможность объединиться с коллегами-волшебниками (то есть с вашими друзьями) в многопользовательских сражениях со злодеями, такими как Пожиратели и дементоры.

Для тех, кто был ранее зарегистрирован на сайте, доступна программа предварительного доступа к приложению.