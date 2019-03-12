Создатели Pokemon Go создали игру для фанатов Гарри Поттера
Об этом пишет BBC.
Программа для смартфонов будет иметь похожий принцип с Pokemon Go и позволит перенести фантастических животных и волшебников из саги в реальный мир. На официальном сайте уже появилось несколько фото и видео об игре, однако точной даты его выхода создатели еще не назвали.
Вместо, чтобы ловить симпатичных зверей в крошечные шарики, игроки "поттерианы" должны искать "находки". Это "артефакты, существа, люди и даже воспоминания" из книг о Гарри Поттере и "Фантастический зверей", которые должны быть найдены новобранцами из секретной оперативной группы - и это вы.
Игроки должны будут читать заклинания, чтобы победить "смешную" магию и вернуть находки в мир волшебников. Им также придется посещать гостиницы, чтобы пополнить силы заклинаний, варить зелье и посещать известные места из книг и фильмов о Гарри Поттере.
Также есть возможность объединиться с коллегами-волшебниками (то есть с вашими друзьями) в многопользовательских сражениях со злодеями, такими как Пожиратели и дементоры.
Для тех, кто был ранее зарегистрирован на сайте, доступна программа предварительного доступа к приложению.
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