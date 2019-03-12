Смертность от загрязнения воздуха вдвое превышает оценки, - исследование

12 марта, 2019, 17:38

В Европе и мире вдвое увеличилось количество преждевременных смертей из-за загрязнения воздуха

Об этом сообщает AFP.

По данным нового исследования, загрязнение воздуха в Европе и во всем мире вызвало вдвое больше случаев преждевременной смерти в последние годы.

Загрязнение воздуха приводит к 790 тыс. преждевременных смертей ежегодно в Европе и 8,8млрд во всем мире.

По данным исследования, от 40 до 80% смертей вызваны инфарктами, инсультами и другими типами сердечно-сосудистых заболеваний. Движущая сила этих смертей связана со смогом.

Исследователи подсчитали, что токсичный коктейль из загрязняющих веществ от транспортных средств, промышленности и сельского хозяйства в среднем сокращает жизнь тех, кто умирает преждевременно на 2,2 года.

"Это означает, что загрязнение воздуха вызывает больше смертей в год, чем курение, которое, по оценкам Всемирной организации здравоохранения привело к еще 7,2 млрд смертей в 2015 году", - отметил профессор немецкого медицинского центра "Майнц" Томас Мюнцель .

Новое исследование, опубликованное в Европейском кардиологическом журнале, сосредоточено на Европе, но обновленные статистические методы также применялись к остальному миру.

Ученые применили новую глобальную модель смертности в значительно расширенной эпидемиологической базе данных. В нее внесены обновленные данные о плотности населения, возрасте, факторах риска заболеваниях, причинах смерти. Все это используют для моделирования способа взаимодействия природных и техногенных химикатов с атмосферой, и их влияние на смертность, говорится в сообщении.

По данным исследования, сегодня большинство смертельных случаев объясняется микроскопическими частицами диаметром менее 2,5 микрон, известными как PM2,5. Для сравнения, средний человеческий волос имеет толщину 60-90 мкм.

"Новые данные стали доступными для мелкодисперсных твердых частиц, что указывает на то, что опасное влияние PМ2,5 на здоровье гораздо больше, чем предполагалось ранее", - добавляет главный автор немецкого Института химии Макса Планка Йос Леливельд.

ВОЗ рекомендовала, чтобы плотность в воздухе этих опасных микроскопических частиц не превышала в среднем 10 микрограммов на кубический метр (35 мкг/м3) в год. Стандарты Евросоюза более умеренны: 25 мкг/м3. Но даже на этом уровне несколько европейских стран регулярно превышают этот предел, говорится в исследовании.

"Стандарты ВОЗ в течение последних десятилетий стали строже", - заявил исполнительный директор Европейского агентства охраны окружающей среды Ганс Бруйнинкс.

"Мы привыкли говорить в первую очередь о канцерогенных эффектах или непосредственном влиянии на дыхательную систему. Но теперь мы понимаем связь с сердечными проблемами, проблемами, связанными с мозгом, и с некоторыми репродуктивными вопросами", - отметил он.

Во всем мире исследование показало, что загрязнение воздуха вызывает дополнительных 120 смертей в год на 100 тыс. человек.

В Европе, несмотря на более жесткие меры контроля загрязнения, чем в большинстве других регионов, эта цифра выше. Она составляет 133 смертей на 100 тыс. человек.

Это объясняется сочетанием плохого качества воздуха и плотности населения, отмечают авторы исследования.

Наиболее высокие темпы смертности в Восточной Европе - более 200 в год на 100 тыс. человек, например, в Болгарии, Хорватии и Румынии - они связаны с менее развитой медицинской помощью.

"Поскольку большинство твердых частиц и других загрязнителей воздуха в Европе происходят от сжигания ископаемого топлива, мы должны срочно перейти на другие источники для производства энергии", - сказал Леливелд.

Новое исследование подтвердило, что "раньше недооценивали сердечно-сосудистый риск, связанный с загрязнением воздуха, и мы склонны с этим согласиться", - добавила исследователь отдела сердечно-сосудистых наук университета Манчестера Холли Шилс.