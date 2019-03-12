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СБУ отреагировала на сюжет BihusINFO о сотруднике, который получил BMW за свою "работу"


фото: ssu.gov.ua
В СБУ заявили, что их сотрудник Дмитрий Москаленко уже под следствием

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Глава СБУ Василий Грицак придерживается принципиальной позиции разоблачить и наказать каждого сотрудника СБУ, который совершит преступление, несмотря на его должность, звание или послужной список. Не стало исключением и дело в отношении сотрудника главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрия Москаленко, открытое Генеральной прокуратурой по подозрению в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст.190 УПК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой)", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что в рамках начатого еще в 2016 году уголовного производства он был задержан сотрудниками подразделения внутренней безопасности Службы совместно с Главной военной прокуратурой.

"Согласно требованиям законодательства 17 февраля 2017 он был выведен в распоряжение на время досудебного расследования, во время которого СБУ давало полное содействие Генпрокуратуре по этому делу. На сегодня это дело уже рассматривается судом", - говорится в сообщении СБУ.

  • Ранее сообщалось, что журналисты проекта "Наши деньги" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств по поводу хищений в украинском оборонном комплексе.

 

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