Россия назвала Ассоциацию Украины с ЕС нарушением Договора о дружбе, - Климкин о ноте МИД РФ

12 марта, 2019, 13:47

Соглашение об Ассоциации с ЕС, по мнению россиян, грубое нарушение, как и все, что мы делаем, чтобы быть по-настоящему независимыми

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Facebook.

"Получили от МИД РФ ноту в ответ на наше заявление о намерении не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которую мы направили еще 21 сентября 2018", - говорится в сообщении.

"Как видите, ответить они не замедлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страниц. И все 12 страниц о том, что это вроде только сама Украина систематически нарушала договор", - добавил Климкин.

"Например, Соглашение об ассоциации с ЕС - это, по их мнению, тоже грубое нарушение. Как и все, что мы делаем, чтобы быть более демократичными, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми", - отметил министр.

"Значит, все делаем правильно", - заявил дипломат.