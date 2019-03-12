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Россия назвала Ассоциацию Украины с ЕС нарушением Договора о дружбе, - Климкин о ноте МИД РФ


фото: ap
Соглашение об Ассоциации с ЕС, по мнению россиян, грубое нарушение, как и все, что мы делаем, чтобы быть по-настоящему независимыми

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в Facebook.

"Получили от МИД РФ ноту в ответ на наше заявление о намерении не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, которую мы направили еще 21 сентября 2018", - говорится в сообщении.

"Как видите, ответить они не замедлили: спустя почти 6 месяцев и на 12 страниц. И все 12 страниц о том, что это вроде только сама Украина систематически нарушала договор", - добавил Климкин.

"Например, Соглашение об ассоциации с ЕС - это, по их мнению, тоже грубое нарушение. Как и все, что мы делаем, чтобы быть более демократичными, европейскими и, в конце концов, по-настоящему независимыми", - отметил министр.

"Значит, все делаем правильно", - заявил дипломат.

  • Напомним, 12 марта 2019 МИД РФ направило министерству иностранных дел Украины ноту по поводу прекращения с 1 апреля 2019 г. действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной от 31 мая 1997 года.
  • 6 сентября, СНБО Украины поддержала инициативу президента о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ на десять лет. 17 сентября Президент Украины подписал соответствующий указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018" О договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией ".
  • Договор был подписан 31 мая 1997 сроком на 10 лет (с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не будут против). Верховная Рада ратифицировала документ 14 января 1998 г., Госдума РФ - 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года - с момента обмена ратификационными грамотами. Он закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважение территориальной целостности и взаимные обязательства государств не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
  • 19 сентября указ президента Украины Петра Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией вступил в силу .
  • Порошенко передал генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией.
  • 10 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении Договора о дружбе с Россией .
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