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"Ювентус" - "Атлетико": где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" принимает испанский "Атлетико"

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

"Ювентус" (Италия) - "Атлетико" (Испания)

12 марта, Турин, стадион "Ювентус"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

Первый матч - 0: 2

 

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