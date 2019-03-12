"Ювентус" - "Атлетико": где смотреть матч 1/8 финала Лиги чемпионов
12 марта, 2019, 08:00
Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" принимает испанский "Атлетико"
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
"Ювентус" (Италия) - "Атлетико" (Испания)
12 марта, Турин, стадион "Ювентус"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
Первый матч - 0: 2
- 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Атлетико" победил итальянский "Ювентус" .
- Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне объяснил, зачем продемонстрировал после победы над "Ювентусом" в Лиге чемпионов неприличный жест.
- В итоге, Симеоне отделался штрафом за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов.
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