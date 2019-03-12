"Вконтакте" падает, Facebook растет: Топ-25 сайтов, которые чаще всего посещали украинцы в феврале 2019 года

12 марта, 2019, 13:07

С приближением весны и погодных изменений в рейтинге популярных сайтов вернулся портал Gismeteo.ua (восемнадцатое место), а Sinoptik.ua (десятое место) увеличил охват сайта почти на 1,3 млн пользователей

Об этом свидетельствуют данные исследования Kantar TNS CMeter.

Платформа для оплаты коммунальных счетов за газ онлайн 104.ua, которая попала в рейтинг в прошлом месяце, продолжает оставаться в ТОП-25 сайтов Украины.

Тройка лидеров остается неизменной: Google, Youtube, Facebook. Охват приложений Facebook, Telegram и Duo показали стремительный рост за год, а Вконтакте и Skype выбыли из рейтинга.

В феврале 2019 г. четверка лидеров среди самых популярных приложений остается стабильной: Viber, Chrome, YouTube, Gmail.

Охват Facebook возросло с 65% в феврале 2018 до 80% в феврале 2019 Telegram показал рост с 27,5% до 46,7% соответственно. В ТОП-15 приложений в 2019 году поднялось приложение для видеочата - Duo, а ВКонтакте и Skype выбыли из рейтинга.