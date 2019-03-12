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"Роттердам плюс" не влияет на тарифы для населения, - СМИ


фото: everyday.in.ua
Формула "Роттердам плюс" не имеет отношения к тарифам для населения и распространяется только на небытовых потребителей, в частности, промышленные предприятия

Об этом пишут "Факты" в статье "Роттердам плюс".

"Действующие тарифы для населения определяются постановлением НКРЭКУ от 2015 года. То есть, они были утверждены за год до введения "Роттердам плюс".

Суть государственной политики в сфере электроэнергетики и заключается в том, что рыночная цена применяется только для юридических лиц. "Для обычных украинцев действует фиксированная низкая цена. Самая низкая в Европе, к слову сказать. Она в восемь раз ниже, чем например, в Дании", - указывается в материале.

Автор статьи отметил, что первыми, кто стал активно критиковать "Роттердам плюс", были представители энергоемких промышленных предприятий, которые приобретают электроэнергию для своих нужд миллионами киловатт-часов. Поэтому они особенно чувствительны даже к небольшому увеличению тарифа.

"Даже незначительные повышения тарифа приводят снижению прибыли на миллионы гривен. Для некоторых предприятий это и вовсе миллиардные потери. Речь идет о ферросплавных заводах олигарха Коломойского, в себестоимости продукции которых плата за электроэнергию составляет до 50%", - указывается в публикации.

Напомним, постановления НКРЭКУ по введению формулы "Роттердам плюс" в судебном порядке пыталась обжаловать Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА). Ферросплавщики проиграли судебную тяжбу - суды неоднократно подтверждали законность и экономическую обоснованность методики "Роттердам плюс". Эта формула предназначена для формирования цены угля при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине.

"Это рыночный и правильный механизм, который подтвержден европейскими экспертами и нашими внутренними институтами", - так охарактеризовала формулу "Роттердам+" глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

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