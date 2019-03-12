"Народный фронт" требует публично заслушать в парламенте информацию о сделках в оборонной сфере
Об этом с трибуны парламента заявил руководитель фракции "Народного фронта" Максим Бурбак.
"Коррупция в обороне воюющей страны - это двойное зло. Если злоупотребления в "Укроборонпроме" докажут, виновные должны быть справедливо и жестко наказаны", - заявил Бурбак.
"Напомню, что по инициативе "Народного фронта" парламент на прошлой пленарной неделе уже принял постановление о безотлагательном расследовании злоупотреблений в "Укроборонпроме". Мы расширили полномочия уже действующей ВСК по расследованию коррупции в оборонной сфере. В этом постановлении говорится, что ВСК должна провести публичное заседание с участием силовиков и следственных органов. Кроме НАБУ, мы хотим услышать в парламенте информацию от руководства Генпрокуратуры, Военной прокуратуры, службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы и ГБР", - подчеркнул руководитель фракции.
"Мы хотим знать, подтверждаются ли факты слива расследования против коррупционеров в "Укроборонпроме". Или причастны ли органы по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти к этим сделкам", - подчеркнул Максим Бурбак.
Он отметил, что причастность новосозданных антикоррупционных органов к коррупции убивает остатки веры украинцев в справедливость.
"Понимают ли это в органах по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти, которые давно превратили в инструмент политических манипуляций и темных сделок? Понимают ли они возможные последствия своих действий? Эти органы создавали парламент и правительство для борьбы с коррупцией, а не покрытия коррупции" , - отметил руководитель фракции.
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