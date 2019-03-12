//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Ман Сити" - "Шальке": где смотреть "украинское дерби" в Лиге чемпионов


фото: REUTERS
Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречаются команды украинцев Александра Зинченко и Евгения Коноплянки - "Манчестер Сити" и "Шальке"

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) - "Шальке" (Германия)

Первый матч - 3: 2

12 марта, Манчестер, стадион "Сити оф Манчестер"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

12 марта, 2019 вторник

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать