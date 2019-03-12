"Ман Сити" - "Шальке": где смотреть "украинское дерби" в Лиге чемпионов
12 марта, 2019, 09:00
Сегодня в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречаются команды украинцев Александра Зинченко и Евгения Коноплянки - "Манчестер Сити" и "Шальке"
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
"Манчестер Сити" (Англия) - "Шальке" (Германия)
Первый матч - 3: 2
12 марта, Манчестер, стадион "Сити оф Манчестер"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" в меньшинстве вырвал в гостях победу у "Шальке".
- Украинец Александр Зинченко признан лучшим футболистом английского клуба "Манчестер Сити" в феврале.
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