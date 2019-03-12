"Что он несет?": Бигус прокомментировал слова Луценко о якобы взломе кода диска
12 марта, 2019, 21:34
Журналист-расследователь Денис Бигус прокомментировал слова генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что он "взломал коды дисков" с материалами дел ГПУ о хищениях в оборонной сфере
Об этом Бигус рассказал в комментарии УНИАН .
"Какой диск? Какой код? Что он несет? В общем, у меня нет комментариев", - сказал Бигус.
Напомним, после четвертой части расследования Bihus.info Луценко заявил, что расследование хищений в оборонке обнародовали именно сейчас, потому что "надо было время для взлома кода диска с информацией".
- Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наші гроші" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- В свою очередь президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома", а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.
- Журналисты Bihus.INFO также обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрому" приборов стоимостью $85 тыс. по цене в $580 тыс.
- Журналисты проекта "Наші гроші" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств по хищениям в украинском оборонном комплексе.
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