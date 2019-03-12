"Что он несет?": Бигус прокомментировал слова Луценко о якобы взломе кода диска

12 марта, 2019, 21:34

Журналист-расследователь Денис Бигус прокомментировал слова генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что он "взломал коды дисков" с материалами дел ГПУ о хищениях в оборонной сфере

Об этом Бигус рассказал в комментарии УНИАН .

"Какой диск? Какой код? Что он несет? В общем, у меня нет комментариев", - сказал Бигус.

Напомним, после четвертой части расследования Bihus.info Луценко заявил, что расследование хищений в оборонке обнародовали именно сейчас, потому что "надо было время для взлома кода диска с информацией".