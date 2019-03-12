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Путешественников во Львов обязали платить туристический сбор


фото: kyivtv
Городской совет Львова утвердил ставки туристического сбора для внутреннего и въездного туризма за каждые сутки временного размещения в городе

Об этом говорится на сайте горсовета Львова.

"Руководствуясь Налоговым кодексом Украины, Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов", согласно ст. ст. 25, 26 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", городской совет принял утвердить ставки туристического сбора .. ", - говорится в сообщении.

Поэтому за ночевку в львовском доме украинские и зарубежные туристы должны будут платить налоги за каждые сутки временного размещения в процентах от размера минимальной заработной платы, установленной законом (4173 грн с 1 января 2019 г. - Еспресо):

  • при стоимости временного размещения для одного человека за сутки до 350 грн. включительно - 0,2% (8,3 грн);
  • при стоимости временного размещения для одного человека за сутки от 350 грн. до 750 грн. включительно - 0,3% (12,5 грн)
  • при стоимости временного размещения для одного человека за сутки от 750 грн. до 1200 грн. включительно - 0,4% (16,7 грн)
  • при стоимости временного размещения для одного человека за сутки от 1200 грн. - 0,5% (21,9 грн).

"В случае, если предоставление услуг временного размещения осуществляется путем предоставления отдельного номера (комнаты), квартиры, жилого дома или иного объекта жилой недвижимости, под стоимостью временного размещения для целей пункта 1 этого постановления следует понимать общую стоимость номера (комнаты), стоимость аренды квартиры, жилого дома или иного объекта жилой недвижимости (независимо от количества проживающих) ", говорится в сообщении.

Известно, что решение вступает в силу с 1 апреля 2019 г.

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