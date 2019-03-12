//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Президентские выборы: КП "Станица Луганская" будет работать в усиленном режиме

В день президентских выборов в Украине, 31 марта, КПВВ "Станица Луганская" будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Отмечается, что подконтрольные боевикам медиа распространяют фейки о прекращении работы КПВВ в период президентских выборов в Украине.

"Уверяю, что органы государственной власти сделают все возможное, в том числе, минимизируют очередь на пункте пропуска, чтобы граждане, проживающие на той территории, смогли в соответствии с законом проголосовать", - отметил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко.

Клименко добавил, что решением Центральной избирательной комиссии № 300 на территории области созданы шесть округов. Они расположены: в Счастье (№ 105), Северодонецке (№ 106), Лисичанске (№ 107), Рубежном (№ 112), Сватове (№ 113) и Станице Луганский (№114).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать