Президентские выборы: КП "Станица Луганская" будет работать в усиленном режиме
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
Отмечается, что подконтрольные боевикам медиа распространяют фейки о прекращении работы КПВВ в период президентских выборов в Украине.
"Уверяю, что органы государственной власти сделают все возможное, в том числе, минимизируют очередь на пункте пропуска, чтобы граждане, проживающие на той территории, смогли в соответствии с законом проголосовать", - отметил заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко.
Клименко добавил, что решением Центральной избирательной комиссии № 300 на территории области созданы шесть округов. Они расположены: в Счастье (№ 105), Северодонецке (№ 106), Лисичанске (№ 107), Рубежном (№ 112), Сватове (№ 113) и Станице Луганский (№114).
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