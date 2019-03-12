Порошенко собирается уволить председателя Полтавской ОГА, который фигурирует в расследовании НАБУ

12 марта, 2019, 13:12

Об этом Порошенко заявил во время выступления на форуме "От энергоэффективности до энергонезависимости", передает "Громадское".

"Попрошу господина премьер-министра предоставить мне представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Андрея Песоцкого. К ним возникли серьезные претензии у Национального антикоррупционного бюро, представлены соответствующие доказательства, и для объективного расследования будет лучше , если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность ", - сказал президент.

Кроме того, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в Twitter о том, что Порошенко уже обратился к правительству.

"Президент обратился к правительству - уволить руководителя Полтавской ОГА из-за вопросов, которые возникли к нему у антикоррупционных органов", - написал он.

Президент обратился к правительству - освободить руководителя Полтавской ОГА из-за вопросов, которые возникли к нему у антикоррупционных органов. - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) March 12, 2019