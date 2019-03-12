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Порошенко собирается уволить председателя Полтавской ОГА, который фигурирует в расследовании НАБУ


фото: president.gov.ua
Президент Петр Порошенко заявил, что уволит главу Полтавской облгосадминистрации Валерия Головко

Об этом Порошенко заявил во время выступления на форуме "От энергоэффективности до энергонезависимости", передает "Громадское".

"Попрошу господина премьер-министра предоставить мне представление на увольнение главы Полтавской областной государственной администрации Валерия Головко и его первого заместителя господина Андрея Песоцкого. К ним возникли серьезные претензии у Национального антикоррупционного бюро, представлены соответствующие доказательства, и для объективного расследования будет лучше , если господин Головко не будет занимать высокую государственную должность ", - сказал президент.

Кроме того, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко сообщил в Twitter о том, что Порошенко уже обратился к правительству.

"Президент обратился к правительству - уволить руководителя Полтавской ОГА из-за вопросов, которые возникли к нему у антикоррупционных органов", - написал он.

  • Напомним, что 22 февраля сотрудники НАБУ провели обыски в Полтавской областной государственной администрации, в частности в кабинете первого заместителя главы администрации Андрея Песоцкого.
  • Следственные действия проводились на основании постановлений следственного судьи под процессуальным руководством САП, в рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения взятки в особо крупном размере должностными лицами Полтавской ОГА по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).
  • 26 февраля глава Полтавской ОГА Валерий Головко опровергал обвинения в вымогательстве и получении от предпринимателей миллионных откатов и взяток. Головко и Песоцкий заверяли, что никогда не совершали коррупционных действий, в которых их подозревают.
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