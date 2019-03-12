Порошенко назначит экс-кандидата в президенты Кривоноса заместителем секретаря СНБО, - СМИ
12 марта, 2019, 13:34
Сергея Кривоноса назначат заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины
Об этом РБК-Украина сообщили источники в АП.
"Сегодня я подпишу указ об очень важном кадровом назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству", - заявил ранее президент Украины Петр Порошенко , передает УНИАН .
Порошенко добавил, что появится чиновник, который непосредственно будет заниматься вопросом перевооружения ВСУ и других военных формирований и вопросами сотрудничества Украины с НАТО.
- Ранее сообщалось, что Сергей Кривонос заявил об отказе от участия в президентских выборах 2019 года.
- Свой отказ от дальнейшего участия в гонках Кривонос объяснил тем, что не желает смены верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины в условиях фактической войны с Россией.
- 7 марта Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата на пост президента Украины Сергея Кривоноса.
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