Порошенко назначит экс-кандидата в президенты Кривоноса заместителем секретаря СНБО, - СМИ

12 марта, 2019, 13:34

Сергея Кривоноса назначат заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины

Об этом РБК-Украина сообщили источники в АП.

"Сегодня я подпишу указ об очень важном кадровом назначении в Совет национальной безопасности и обороны Украины человека, который будет одновременно возглавлять комиссию по оборонной промышленности и военно-техническому сотрудничеству", - заявил ранее президент Украины Петр Порошенко , передает УНИАН .

Порошенко добавил, что появится чиновник, который непосредственно будет заниматься вопросом перевооружения ВСУ и других военных формирований и вопросами сотрудничества Украины с НАТО.