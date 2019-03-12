Погода на 12 марта: где украинцам ждать непогоды
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
По прогнозам госпожи Диденко, 12 марта, во вторник, ветер ожидается северо-западного направления, 5-12 метров в секунду. Впрочем, днем ветер стихнет.
В западных областях и в южной, в частности, Николаевской, Херсонской, Запорожье, может выпасть снег. На остальной территории Украины без существенных осадков.
Температура воздуха будет низкой, в частности, днем ожидается -2 ° C ... + 8 ° C.
В Киеве, во вторник, 12 марта утром будет без осадков, во второй половине дня ожидается незначительные дождь и мокрый снег. Погода будет холодной и влажной, ветер ослабнет. Температура воздуха в столице днем будет колебаться в пределах + 5 ° C ... + 6 ° C.
Большая часть недели осадков не принесет, только будет холодно.
А вот 16-17 марта, в субботу и воскресенье, в Украине начнется потепление.
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