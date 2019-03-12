Ждал с прошлого года. Луценко сказал, почему Бигус обнародовал расследование именно сейчас
Об этом сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Еспресо.TV
"В суд направлены 111 обвинительных актов, а осуждены 77 должностных лиц, в том числе четыре бывших директора концерна "Укроборонпром". Киевского, Львовского бронетанкового, Николаевского судостроительного и так далее. Я уже комментировал о том, что информация господина Бигуса появилась лишь на финальной стадии нашего расследования, и говорил о том, что прокуроры никогда не могут быть более быстрыми, чем журналисты. Так, в 2016 году в пределах своих компетенций военная прокуратура зарегистрировала это дело, весь 2018 год шла налоговая проверка, для того чтобы установить полноту уплаты налогов", - сказал он.
Луценко отверг обвинения о том, что правоохранители долго действовали по делу о хищениях в оборонной сфере.
"Так, за несколько дней до завершения проверки господин Бигус, который имел информацию с середины прошлого года, выдал свою информацию. Обвинения в том, что мы долго действовали, отвергаю. Тогда у меня параллельный вопрос - почему господин Бигус ждал с прошлого года? - Я знаю ответ на этот вопрос - ему надо было взломать коды диска, а нам надо было провести налоговую проверку, невозможно посчитать убытки без налоговой проверки", - отметил он.
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследование хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- В свою очередь, президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома", а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными .
- Журналисты Bihus.INFO также обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс.
- Журналисты проекта "Наши деньги" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств по хищениях в украинском оборонном комплексе.
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