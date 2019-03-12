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Ждал с прошлого года. Луценко сказал, почему Бигус обнародовал расследование именно сейчас

Расследование о хищении в оборонной сфере было обнародовано именно сейчас, потому что "надо было время для взлома кода диска с информацией"

Об этом сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Еспресо.TV

"В суд направлены 111 обвинительных актов, а осуждены 77 должностных лиц, в том числе четыре бывших директора концерна "Укроборонпром". Киевского, Львовского бронетанкового, Николаевского судостроительного и так далее. Я уже комментировал о том, что информация господина Бигуса появилась лишь на финальной стадии нашего расследования, и говорил о том, что прокуроры никогда не могут быть более быстрыми, чем журналисты. Так, в 2016 году в пределах своих компетенций военная прокуратура зарегистрировала это дело, весь 2018 год шла налоговая проверка, для того чтобы установить полноту уплаты налогов", - сказал он.

Луценко отверг обвинения о том, что правоохранители долго действовали по делу о хищениях в оборонной сфере.

"Так, за несколько дней до завершения проверки господин Бигус, который имел информацию с середины прошлого года, выдал свою информацию. Обвинения в том, что мы долго действовали, отвергаю. Тогда у меня параллельный вопрос - почему господин Бигус ждал с прошлого года? - Я знаю ответ на этот вопрос - ему надо было взломать коды диска, а нам надо было провести налоговую проверку, невозможно посчитать убытки без налоговой проверки", - отметил он.

 

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