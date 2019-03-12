Оккупанты обстреляли украинских военных под Авдеевкой
12 марта, 2019, 07:23
В течение суток 11 марта российские наемники на Донбассе нарушили режим прекращения огня 1 раз
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
Террористы обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Авдеевки Донецкой области.
В результате вражеского обстрела потерь среди украинских военных не было.
С начала суток 12 марта по состоянию на 7:00 нарушений режима тишины не зафиксировано.
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