Оккупанты обстреляли украинских военных под Авдеевкой

12 марта, 2019, 07:23

В течение суток 11 марта российские наемники на Донбассе нарушили режим прекращения огня 1 раз

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Террористы обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Авдеевки Донецкой области.

В результате вражеского обстрела потерь среди украинских военных не было.

С начала суток 12 марта по состоянию на 7:00 нарушений режима тишины не зафиксировано.