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Обнародован текст соглашения Украины с Вселенским патриархатом


фото: ap
Доцент кафедры истории Острожской академии Андрей Смирнов обнародовал текст соглашения, который подписали президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей

Документ, направленный Администрацией президента в ответ на запрос, Смирнов выложил в Facebook.

В соответствии с соглашением, стороны договорились о сотрудничестве по направлениям создания поместной церкви в Украине на основании Томоса об автокефалии, согласовании вопросов между государственными органами и религиозными организациями, обмену информацией о ситуации в православии, проведении совместных мероприятий и консультаций, организации взаимоотношений, содействии культурным и образовательным проектам и тому подобное.

Киев также обязался содействовать работе миссии Вселенского патриархата в Украине, передаче ей необходимых объектов и оказывать визовую поддержку.

Вселенский патриархат, в свою очередь, обязался содействовать конституированию автокефальной церкви в Украине, диалогу с представителями всех центров украинского православия, налаживанию контактов ПЦУ с автокефальной православной церкви в других странах.

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