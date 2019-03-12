Обнародован текст соглашения Украины с Вселенским патриархатом

12 марта, 2019, 12:09

Документ, направленный Администрацией президента в ответ на запрос, Смирнов выложил в Facebook.

В соответствии с соглашением, стороны договорились о сотрудничестве по направлениям создания поместной церкви в Украине на основании Томоса об автокефалии, согласовании вопросов между государственными органами и религиозными организациями, обмену информацией о ситуации в православии, проведении совместных мероприятий и консультаций, организации взаимоотношений, содействии культурным и образовательным проектам и тому подобное.

Киев также обязался содействовать работе миссии Вселенского патриархата в Украине, передаче ей необходимых объектов и оказывать визовую поддержку.

Вселенский патриархат, в свою очередь, обязался содействовать конституированию автокефальной церкви в Украине, диалогу с представителями всех центров украинского православия, налаживанию контактов ПЦУ с автокефальной православной церкви в других странах.