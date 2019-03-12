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Непогода в Украине: за сутки - 2 погибших, обесточены 537 населенных пунктов

В понедельник, 11 марта, в результате осложнения погодных условий в Украине погибли два человека, еще трое - получили травмы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в г.. Хмельник Винницкой области в результате падения части дерева погиб один человек, а в Коростышеве Житомирской области из-за падения части кровли с ТЦ "Фуршет" погиб один человек, еще один - госпитализирован.

В Николаеве в результате падения части дерева на маршрутный микроавтобус двое детей 2010 и 2015 г.р. получили травмы и были госпитализированы.

В Одессе из-за падения части дерева один человек госпитализирован.

Кроме того, из-за шквалистого ветра без электроснабжения остались 537 населенных пунктов в 15 областях: в Киевской - 168 н. п., в Хмельницкой - 102 н. п., в Винницкой - 58 н. п., в Черкасской - 56 н. п., в Житомирской - 56 н. п., в Полтавской - 28 н. п., в Сумской - 20 н. п., в Тернопольской - 11 н. п., в Донецкой - 10 н. п., в Кировоградской - 7 н. п., в Черновицкой - 5 н. п., во Львовской - 4 н. п., в Луганской - 4 н. п., в Днепропетровской - 4 н. п., в Черниговской - 4 н. п.

В результате порывов ветра в 15 областях и в Киеве были повреждены 310 зданий (восстановлено 40).

В течение суток работники ГСЧС убрали более 160 поваленных деревьев.

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