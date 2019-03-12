NASA вернет астронавтов на Луну для дальнейшей отправки на Марс

12 марта, 2019, 08:35

Национальное космическое агентство США прогнозирует, что в 2020 году их бюджет вырастет на 6%, до $21 млрд, что поможет NASA уже в следующем десятилетии провести высадку космонавтов на Луне

Об этом заявил руководитель NASA Джим Бранденстайн ТСН.

"Мы пойдем на Луну в следующем десятилетии с инновационными, новыми технологиями и системами, чтобы исследовать больше мест на поверхности Луны, чем когда-либо прежде", - подчеркнул он.

"На этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы там останемся. Мы будем использовать то, что мы узнаем на Луне, для последующего гигантского прыжка - отправки космонавтов на Марс", - пояснил Бранденстайн.

Он также сказал, что к совершению этих амбициозных целей будут привлекать также "коммерческих и международных партнеров".

Высадка на Луне состоится ориентировочно в 2028 году, а предшествовать ей будут земляные работы роботов, которые начнутся уже в этом году. Планы же полетов людей на Марс должны получить реальные очертания более, чем через десять лет - в 2030-х.