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На телеканале Еспресо - документальный фильм "Одесситы на Донбассе"

14 марта, в День Добровольца, на телеканале Еспресо - документальный фильм "Одесситы на Донбассе"

Лента посвящена судьбам семи одесситов, которые ушли на фронт защищать Украину, и их проблемам после возвращения с войны. Один из героев не вернулся с АТО, другой - потерял там ногу. Полученный на войне опыт мощно трансформировал жизни и мировоззрение молодых ветеранов - сможет ли принять их такими родной город, а они - изменить его?

Создателям фильма - молодой команде во главе с режиссером Александром Авшаровым удалось создать качественную и современную ленту, способную захватить зрителя и держать напряжение до последнего кадра. Музыкальные композиции создала известная молодежная группа "АтмАсфера".

Съемки фильма проходили в Одессе, Киеве и Днепре, а также в зоне АТО - в частности, в фильме использованы личные видеозаписи главных героев с передовой. Бюджет фильма - около 2 миллионов гривень, 90% этой суммы составляет государственная поддержка (лента профинансирована Госкино).

Смотрите "Одесситов на Донбассе" на Еспресо в четверг, 14.03, в 22:30.

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