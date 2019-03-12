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На Николаевщине старшеклассник распылил в школе перцовый газ, 20 пострадавших

В селе Первомайское, в Николаевской области старшеклассник распылил в школе перцовый газ, с жалобами на состояние самочувствия в больницу обратились 19 детей

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ЧП Николаевской области.

Одна девочка госпитализирована, другие школьники после оказания помощи отпущены домой.

11 марта около 10:30 17-летний ученик 11-го класса принес в свою школу перечный баллон и распылил газ возле туалета. В результате 19 детей и один работник школы почувствовали себя плохо и обратились за помощью к медикам.

Полицейские, прибывшие на вызов от учителей, изъяли у подростка средство для самозащиты слезоточивого и раздражающего действия "Перец-4". По словам школьника, он нашел баллончик на местном стадионе, а принес в школу и распылил газ, чтобы посмотреть, что будет происходить.

По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины "Хулиганство".

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