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На Луганщине на мине подорвалась машина с военными, - СМИ


фото: focus
В Попаснянском районе Луганской на мине подорвался автомобиль с военными

Это Общественному радио подтвердил источник в правоохранительных органах.

В автомобиле находились двое мужчин-военных, они в больнице.

Ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер заявила, что в течение 2018 года по данным миссии ООН, в зоне боевых действий на Донбассе погибли 55 гражданских.

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