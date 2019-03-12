На Луганщине на мине подорвалась машина с военными, - СМИ
12 марта, 2019, 15:56
В Попаснянском районе Луганской на мине подорвался автомобиль с военными
Это Общественному радио подтвердил источник в правоохранительных органах.
В автомобиле находились двое мужчин-военных, они в больнице.
Ранее глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер заявила, что в течение 2018 года по данным миссии ООН, в зоне боевых действий на Донбассе погибли 55 гражданских.
- Напомним, 21 февраля в Киевской области на полигоне в результате подрыва неизвестного взрывного предмета травмировались двое военнослужащих.