На Днестровской ГАЭС обрушилась шахта, есть пострадавшие

12 марта, 2019, 17:15

На территории Днестровской ГАЭС во время бетонирования одной из шахт произошел обвал

Об этом на своей странице в Facebook сообщает управление ГСЧС Украины в Черновицкой области.

"12 марта около 12:00, во время работ по углублению и бетонированию одной из подходных шахт к спусково-выпусковым коллекторам на территории Днестровской ГАЭС в с. Васильевка Сокирянского района произошло разрушение металлической конструкции - опалубки. В этот момент в шахте находились двое рабочих. спасатели с помощью веревок и носилок вынесли из шахты людей", - говорится в сообщении.

Один из рабочих травмирован под завалами. Спасатели оказали ему первую домедицинскую помощь и передали местным врачам.

У мужчины диагностировали ушиб бедренной кости и перелом бедра. Другой рабочий от медицинской помощи отказался.