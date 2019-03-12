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На Днестровской ГАЭС обрушилась шахта, есть пострадавшие


фото: uges.com.ua
На территории Днестровской ГАЭС во время бетонирования одной из шахт произошел обвал

Об этом на своей странице в Facebook сообщает управление ГСЧС Украины в Черновицкой области.

"12 марта около 12:00, во время работ по углублению и бетонированию одной из подходных шахт к спусково-выпусковым коллекторам на территории Днестровской ГАЭС в с. Васильевка Сокирянского района произошло разрушение металлической конструкции - опалубки. В этот момент в шахте находились двое рабочих. спасатели с помощью веревок и носилок вынесли из шахты людей", - говорится в сообщении.

Один из рабочих травмирован под завалами. Спасатели оказали ему первую домедицинскую помощь и передали местным врачам.

У мужчины диагностировали ушиб бедренной кости и перелом бедра. Другой рабочий от медицинской помощи отказался.

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