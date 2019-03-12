Мозга требуется больше усилий, чтобы забыть что-то, а не запомнить, - ученые
Об этом пишет Naked Science.
Биологи из Техасского университета в Остине провели небольшое исследование с участием добровольцев и выяснили, что активность их височной доли повышалась при забвении информации - по сравнению с запоминанием.
Предыдущие исследования по сравнению процессов забвения и запоминания сосредоточены на таких зонах мозга, как прифронтальная кора и гиппокамп. Первая участвует в организации сложного когнитивного поведения, например в процессе принятия решений, а вторая - центр консолидации памяти.
Авторы статьи сосредоточились на височной доле - зоне, которая совместно с гиппокампом участвует в формировании долговременной памяти и вместе с тем обрабатывает визуальную и слуховую информацию.
В ходе небольшого опыта ученые показывали мужчинам и женщинам серию различных картинок и в процессе просили запомнить одни и забыть другие. Добровольцы не имели психических и неврологических заболеваний. Во время показа картинок авторы следили за работой вентральной височной доли с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Сканирование показало, что, когда люди пытались забыть изображения, активность височной доли становилась более выраженной по сравнению с запоминанием, но не достигала пика. Исследователи назвали ее умеренной активацией (moderate activation). Открытие согласуется с гипотезой немонотонной пластичности (non-monotonic plasticity hypothesis), которая предусматривала, что умеренное возбуждение должно приводить к ослаблению синапсов.
Кроме того, ученые заметили другую интересную особенность: люди более успешно забывали окружающие сцены, чем лицо. Авторы связывают это с эмоциональной окраской, которое в случае с человеческим лицом может влиять на успешное непреднамеренное запоминание.
Исследование процессов забывания необходимо не только для понимания фундаментальных принципов работы мозга, но и для развития фармацевтических препаратов, которые помогли бы бороться с травмирующими воспоминаниями.
- Нейробиологи из Университета Нового Южного Уэльса доказали, что мозг делает выбор между двумя альтернативами задолго до того, как человек успевает это осознать.
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