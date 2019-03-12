Microsoft запустил бесплатные онлайн-курсы по внедрению искусственного интеллекта в бизнес

12 марта, 2019, 17:08

Компания Microsoft представила бесплатную онлайн-школу по внедрению технологий искусственного интеллекта в бизнес AI Business School

Об этом говорится на сайте Microsoft.

Пока курс проходит только на английском языке, в дальнейшем видео AI Business School будет переведено и на другие языки.

Курс AI Business School состоит из четырех модулей - разработка стратегии внедрения AI, изменения в культуре компании для успешной работы технологий, ответственное использование AI и обзор основных направлений работы искусственного интеллекта и его подвидов.

Всего лекции AI Business School идут около десяти часов. Продолжительность каждого занятия длится не более десяти минут - Microsoft делает упор на топ-менеджеров компаний с плотным графиком, у которых просто нет времени смотреть длительные лекции.

В курсы входят десять разборов кейсов, пять лекций, пять практических пособий, 15 рассказов топ-менеджеров крупных компаний о внедрении искусственного интеллекта и семь технических кейсов.

Преподавателями и спикерами AI Business School стали топ-менеджеры Microsoft, представители бизнес-школы Insead и других компаний, внедривших искусственный интеллект в свои бизнес-процессы. В дальнейшем количество спикеров будет расширяться.