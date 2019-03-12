//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Microsoft запустил бесплатные онлайн-курсы по внедрению искусственного интеллекта в бизнес

Компания Microsoft представила бесплатную онлайн-школу по внедрению технологий искусственного интеллекта в бизнес AI Business School

Об этом говорится на сайте Microsoft.

Пока курс проходит только на английском языке, в дальнейшем видео AI Business School будет переведено и на другие языки.

Курс AI Business School состоит из четырех модулей - разработка стратегии внедрения AI, изменения в культуре компании для успешной работы технологий, ответственное использование AI и обзор основных направлений работы искусственного интеллекта и его подвидов.

Всего лекции AI Business School идут около десяти часов. Продолжительность каждого занятия длится не более десяти минут - Microsoft делает упор на топ-менеджеров компаний с плотным графиком, у которых просто нет времени смотреть длительные лекции.

В курсы входят десять разборов кейсов, пять лекций, пять практических пособий, 15 рассказов топ-менеджеров крупных компаний о внедрении искусственного интеллекта и семь технических кейсов.

Преподавателями и спикерами AI Business School стали топ-менеджеры Microsoft, представители бизнес-школы Insead и других компаний, внедривших искусственный интеллект в свои бизнес-процессы. В дальнейшем количество спикеров будет расширяться.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать