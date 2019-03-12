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Меньше оффшоров: ЕС внес еще 10 стран в "черный список" налоговых гаваней


фото: fee.org
Министры финансов Европейского Союза расширили "черный список" стран, которые считаются налоговыми убежищами и не сотрудничают с ЕС

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

ЕС добавил еще 10 юрисдикций к пяти, которые уже были в списке. В частности, это: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермуды, Доминика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Вануату.

"Эти юрисдикции до согласованного срока не выполнили обязательств, которые они взяли на себя перед ЕС. Приложение II к заключению, охватывающему юрисдикции с невыполненными обязательствами, также отражает продление сроков, предоставленных 11 юрисдикциям для проведения необходимых реформ для выполнения своих обязательств", - говорится в сообщении.

Отметим, ЕС создал "черный список" в 2016 году после раскрытия широко распространенных схем уклонения от уплаты налогов, используемых корпорациями и богатыми людьми для снижения налоговых выплат.

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