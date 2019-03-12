Маск отметил, что Украина сыграла "ведущую роль" в становлении космической отрасли РФ

12 марта, 2019, 11:44

Основатель SpaceX Илон Маск признал, что Украина сыграла ведущую роль в становлении советской, а теперь российской космической отрасли

Так он отреагировал в Twitter на комментарий к своему сообщению.

Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni - Elon Musk (@elonmusk) 7 марта 2019 г.

Маск отметил, что "в России отличное ракетостроение и лучший двигатель, который сейчас летает, - многократная версия их новой ракеты Ангара была бы отличной".

Комментатор отметил, что большинство "российской инженерии" родом из СССР и имеет украинские корни.

Ukraine did play a major role - Elon Musk (@elonmusk) 7 марта 2019 г.

"За все 28 лет существования Российская Федерация не сделала космической революции и до сих пор использует старое советское наследие", - добавил комментатор. "Украина действительно сыграла главную роль", - признал в ответ Маск.