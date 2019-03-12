Маск отметил, что Украина сыграла "ведущую роль" в становлении космической отрасли РФ
Так он отреагировал в Twitter на комментарий к своему сообщению.
Russia has excellent rocket engineering & best engine currently flying. Reusable version of their new Angara rocket would be great. https://t.co/6RLvf5R4ni- Elon Musk (@elonmusk) 7 марта 2019 г.
Маск отметил, что "в России отличное ракетостроение и лучший двигатель, который сейчас летает, - многократная версия их новой ракеты Ангара была бы отличной".
Комментатор отметил, что большинство "российской инженерии" родом из СССР и имеет украинские корни.
Ukraine did play a major role- Elon Musk (@elonmusk) 7 марта 2019 г.
"За все 28 лет существования Российская Федерация не сделала космической революции и до сих пор использует старое советское наследие", - добавил комментатор. "Украина действительно сыграла главную роль", - признал в ответ Маск.
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