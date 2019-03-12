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Маск отметил, что Украина сыграла "ведущую роль" в становлении космической отрасли РФ

Основатель SpaceX Илон Маск признал, что Украина сыграла ведущую роль в становлении советской, а теперь российской космической отрасли

Так он отреагировал в Twitter на комментарий к своему сообщению.

Маск отметил, что "в России отличное ракетостроение и лучший двигатель, который сейчас летает, - многократная версия их новой ракеты Ангара была бы отличной".

Комментатор отметил, что большинство "российской инженерии" родом из СССР и имеет украинские корни.

"За все 28 лет существования Российская Федерация не сделала космической революции и до сих пор использует старое советское наследие", - добавил комментатор. "Украина действительно сыграла главную роль", - признал в ответ Маск.

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