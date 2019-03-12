//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кривонос обещает наказать "подлых крыс", которые пытались разворовать армию


фото: president.gov.ua
Новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявляет о намерении жестко пресекать случаи коррупции

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается работы по реформированию оборонной промышленности ... Я приложу максимум усилий, чтобы сделать невозможными проявления коррупции, мародерства в армии. И те подлые крысы, которые пытались или пытаются разворовать армию, разворовать нашу страну, я уверен, они будут наказаны", - сказал Кривонос.

Он поблагодарил президента Украины Петру Порошенко "за то, что ... меня услышали, и Вы позволили, дали мне возможность продолжить путь воина".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

12 марта, 2019 вторник

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать