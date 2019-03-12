Кривонос обещает наказать "подлых крыс", которые пытались разворовать армию
12 марта, 2019, 15:44
Новоназначенный заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявляет о намерении жестко пресекать случаи коррупции
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Что касается работы по реформированию оборонной промышленности ... Я приложу максимум усилий, чтобы сделать невозможными проявления коррупции, мародерства в армии. И те подлые крысы, которые пытались или пытаются разворовать армию, разворовать нашу страну, я уверен, они будут наказаны", - сказал Кривонос.
Он поблагодарил президента Украины Петру Порошенко "за то, что ... меня услышали, и Вы позволили, дали мне возможность продолжить путь воина".
- Напомним, ранее Сергей Кривонос снялся с президентской гонки, заявив, что считает нецелесообразным смену верховного главнокомандующего во время войны.
- Президент Украины Петр Порошенко назначил заместителем председателя Совета нацбезопасности и обороны экс кандидата в президенты Сергея Кривоноса.
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