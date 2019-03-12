Крупнейшие украинские компании заплатили на 10% больше налога на прибыль
Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.
Отмечается, что крупные налогоплательщики обеспечили более 63,8% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране.
При этом крупными плательщиками по результатам четвертого квартала 2018 году к уплате задекларировано 21 млрд грн налога на прибыль, что на 2,5 млрд грн, или на 13,2%, больше начислений третьего квартала прошлого года.
В целом по итогам декларационной кампании объемы доходов крупных налогоплательщиков составляли 5,39 трлн грн, что на 714,6 млрд грн, или на 15,3%, превышает доходы за 2017 год.
При этом доходы крупных плательщиков составляют почти 57% от объемов доходов по Украине в целом.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-