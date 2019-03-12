Крупнейшие украинские компании заплатили на 10% больше налога на прибыль

12 марта, 2019, 14:15

Крупные налогоплательщики по итогам 2018 задекларировали 77,4 млрд грн налога на прибыль, что на 6,7 млрд, или на 9,5%, больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года

Об этом сообщает Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

Отмечается, что крупные налогоплательщики обеспечили более 63,8% начислений налога на прибыль от общих начислений по стране.

При этом крупными плательщиками по результатам четвертого квартала 2018 году к уплате задекларировано 21 млрд грн налога на прибыль, что на 2,5 млрд грн, или на 13,2%, больше начислений третьего квартала прошлого года.

В целом по итогам декларационной кампании объемы доходов крупных налогоплательщиков составляли 5,39 трлн грн, что на 714,6 млрд грн, или на 15,3%, превышает доходы за 2017 год.

При этом доходы крупных плательщиков составляют почти 57% от объемов доходов по Украине в целом.