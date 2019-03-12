Кремль стоит за венесуэльскими дружками, отвергая волю народа, - госсекретарь США
Об этом сообщает The New York Times, передает Укринформ.
Помпео отверг обвинения Мадуро в том, что другие государства, в частности США, имели отношение к массовому отключению электроэнергии в Венесуэле. Зато Помпео возложил вину на Гавану и Москву.
"Если нет электричества, то это является прекрасным результатом современного кубинского инженерного искусства, если нет воды, то спасибо надо сказать кубинским гидрологам. Если нет еды, благодарите кубинских коммунистов", - заявил глава Госдепа США.
По словам Помпео, российское правительство использовало два своих основных пропагандистских СМИ - RT и Sputnik - чтобы "отвлечь внимание, превращая золотые резервы Венесуэлы на наличные".
"Кремль стоит за своими венесуэльскими дружками, отвергая волю народа суверенной страны, чтобы защитить дружественный Москве режим", - отметил Помпео.
- Напомним, президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз, а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
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