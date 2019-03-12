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Кремль стоит за венесуэльскими дружками, отвергая волю народа, - госсекретарь США


фото: REUTERS
Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Об этом сообщает The New York Times, передает Укринформ.

Помпео отверг обвинения Мадуро в том, что другие государства, в частности США, имели отношение к массовому отключению электроэнергии в Венесуэле. Зато Помпео возложил вину на Гавану и Москву.

"Если нет электричества, то это является прекрасным результатом современного кубинского инженерного искусства, если нет воды, то спасибо надо сказать кубинским гидрологам. Если нет еды, благодарите кубинских коммунистов", - заявил глава Госдепа США.

По словам Помпео, российское правительство использовало два своих основных пропагандистских СМИ - RT и Sputnik - чтобы "отвлечь внимание, превращая золотые резервы Венесуэлы на наличные".

"Кремль стоит за своими венесуэльскими дружками, отвергая волю народа суверенной страны, чтобы защитить дружественный Москве режим", - отметил Помпео.

 
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