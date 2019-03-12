Коррупция в "оборонке". Transparency International призывает правоохранителей провести внутреннее расследование

12 марта, 2019, 13:07

Transparency International Ukraine призывает руководителей СБУ, ГФС, Военной прокуратуры ГПУ и НАБУ безотлагательно начать проверку действий сотрудников, фигурирующих в расследовании о хищениях в "Укроборонпроме"

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Расследование должно быть осуществлено в соответствии с процедурами, которые соответствуют законодательству, с привлечением подразделений внутренней безопасности. Считаем целесообразным привлечь к этому процессу общественность - для прозрачности процесса. Также ТI Украина подчеркивает необходимость решительных действий со стороны руководства НАБУ для восстановления репутации Антикоррупционного бюро. НАБУ является частью антикоррупционной инфраструктуры, на которую возлагают большие надежды как украинский народ, так и международные партнеры. Бюро должно продемонстрировать способность к контролю за соблюдением законности его сотрудниками, а при необходимости - к самоочищению ", - говорится в сообщении.

По мнению ТIУ, НАБУ должна как можно быстрее задействовать Управление внутреннего контроля для расследования фактов по отдельным детективам и руководителям Антикорбюро и отстранить сотрудников от должностей до решения Дисциплинарной комиссии.

"ТI ждет внеочередное заседание Совета общественного контроля НАБУ, членами которой являются представители ТI. Именно этот институт гражданского общества имеет законные механизмы контроля за деятельностью НАБУ и является гарантом прозрачности Бюро", - сообщили в организации.