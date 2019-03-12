Коррупция в "оборонке". Transparency International призывает правоохранителей провести внутреннее расследование
Об этом сообщает пресс-служба организации.
"Расследование должно быть осуществлено в соответствии с процедурами, которые соответствуют законодательству, с привлечением подразделений внутренней безопасности. Считаем целесообразным привлечь к этому процессу общественность - для прозрачности процесса. Также ТI Украина подчеркивает необходимость решительных действий со стороны руководства НАБУ для восстановления репутации Антикоррупционного бюро. НАБУ является частью антикоррупционной инфраструктуры, на которую возлагают большие надежды как украинский народ, так и международные партнеры. Бюро должно продемонстрировать способность к контролю за соблюдением законности его сотрудниками, а при необходимости - к самоочищению ", - говорится в сообщении.
По мнению ТIУ, НАБУ должна как можно быстрее задействовать Управление внутреннего контроля для расследования фактов по отдельным детективам и руководителям Антикорбюро и отстранить сотрудников от должностей до решения Дисциплинарной комиссии.
"ТI ждет внеочередное заседание Совета общественного контроля НАБУ, членами которой являются представители ТI. Именно этот институт гражданского общества имеет законные механизмы контроля за деятельностью НАБУ и является гарантом прозрачности Бюро", - сообщили в организации.
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- В свою очередь, президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными .
- Журналисты Bihus.INFO также обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. по цене в $580 тыс.
- Журналисты проекта "Наши деньги" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств по хищениях в украинском оборонном комплексе.
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