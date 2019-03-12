Хищения в Укроборонпроме: НАБУ никогда не выдавало справок о фиктивности предприятий

12 марта, 2019, 19:39

Национальное антикоррупционное бюро никогда не выдавало справку о фиктивности предприятия "Оптимумспецдеталь"

Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает прес-служба ведомства в Facebook.

В журналистском расследовании Bihus.info рассказывается, что НАБУ выдавало справку о том, что фирма "Оптимумспецдеталь" не является фиктивной и Укроборонпром может с ней сотрудничать.

"НАБУ никогда не выдавало и не будет выдавать справок о том, является ли фиктивным предприятие. Это не наша компетенция", - отметил Сытник.

Он добавил, что НАБУ начало служебное расследование "еще до выхода журналистского расследования о хищении в оборонной сфере":

"Мы начали внутреннее расследование. Оно проводится управлением внутреннего контроля НАБУ. Заключение после расследования предъявят дисциплинарной комиссии, если будут основания для привлечения к ответственности работника НАБУ".

По данным журналистов, посредником между Рогозой-Жуковым и НАБУ выступал так называемый агент Евгений Шевченко.

Сытник объяснил, что Шевченко - не работник НАБУ и никогда им не был, "это лицо, которое давало согласие на конфиденциальное сотрудничество с НАБУ по конкретным делам".

Глава НАБУ также добавил, что ведомство не имело материалов переписки Жукова и сына бывшего заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского.

"Материалов, где была переписка, якобы Гладковского и Жукова не было в НАБУ. Чтобы провести нормальное служебное и досудебное расследование, нужно получить и носители с этой перепиской и те материалы, которые есть в ГПУ. Мы не имеем точной информации, что именно там находится . Мы инициировали вопрос истребования этих материалов", - пояснил он.

Напомним, что журналисты проекта "Наші гроші" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств по хищениzv в украинском оборонном комплексе.